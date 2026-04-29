Un'azienda propone una licenza di Office 2021 per Mac al prezzo di 44,99 euro, senza abbonamenti ricorrenti. La licenza a vita permette di utilizzare il software senza pagamenti periodici e si rivolge a chi ha macOS 14 o 15. L'offerta si rivolge a utenti che preferiscono un acquisto singolo rispetto a formule di abbonamento continuative.

? Cosa sapere Godeal24 offre licenze Microsoft Office 2021 per Mac al prezzo di 44,99 euro.. L'acquisto unico elimina i canoni mensili per utenti con macOS 14 o 15.. Godeal24 propone licenze a vita di Microsoft Office 2021 per Mac al prezzo di 44,99 euro, offrendo un’alternativa definitiva ai canoni mensili tramite il pacchetto MS Office Home & Business. La gestione della produttività digitale sta affrontando una svolta strategica utilizza sistemi macOS. Invece di sottoscrivere abbonamenti ricorrenti che richiedono rinnovi costanti, gli utenti possono ora accedere alla versione completa di MS Office Home & Business 2021 per Mac con un investimento unico di 44,99 euro, rispetto al listino di 249 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Office 2021 per Mac: addio abbonamenti con la licenza a vita a 44,99€

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