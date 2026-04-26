Office 2021 a soli 30$ | addio abbonamenti con la licenza a vita

Microsoft ha avviato una promozione che permette di acquistare la licenza di Office Professional 2021 a circa 30 dollari, valida fino al 3 maggio. L'offerta riguarda un pagamento unico che consente di usare le otto applicazioni di Office senza dover sottoscrivere un abbonamento mensile. La licenza è compatibile con Windows 10 e Windows 11, eliminando così la necessità di pagamenti ricorrenti.

? Cosa sapere Microsoft offre la licenza Office Professional 2021 a 29,97 dollari fino al 3 maggio.. L'acquisto unico elimina i canoni mensili per otto applicazioni su Windows 10 e 11.. L’offerta per la licenza a vita di Microsoft Office Professional 2021 per Windows scende a 29,97 dollari, con un risparmio di 190,02 dollari rispetto al prezzo regolare di 219,99 dollari, fino al 3 maggio. Il pacchetto software permette di acquisire otto applicazioni senza dover affrontare i canoni mensili tipici dei modelli di abbonamento moderni. Con questo investimento unico, ogni singolo strumento risulta costare meno di 5 dollari. La suite include programmi storici e aggiornati, progettati per operare anche offline su computer dotati di sistemi operativi Windows 10 o Windows 11.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Office 2021 a soli 30$: addio abbonamenti con la licenza a vita Notizie correlate Addio abbonamenti: Office 2021 a soli 32$ con licenza a vitaUn’opportunità per rivoluzionare la gestione digitale del proprio PC è disponibile fino al 19 aprile alle ore 23:59 PT, quando l’offerta per la... Office 2021 per Mac: licenza a vita a soli 44,99 €Una licenza a vita per la suite Microsoft Office 2021 destinata ai computer Mac è attualmente disponibile a soli 44,99 €, un prezzo che rappresenta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Basta abbonamenti, pagate una volta sola: Microsoft Office 2021 per Mac a soli 44,99 €; Saldi per la Festa dei lavoratori: Office 2021 Pro a vita e Windows 11 Pro originale con sconti fino al 90%; Fino al 90% di sconto con le offerte del Labor Day di Godeal24; L'alternativa a Spotify più economica ti offre 30 giorni di ascolto gratis. Pagate una volta sola: Microsoft Office 2021 per Mac a soli 44,99 €Le app di produttività gratuite possono sembrare una buona idea finché non incappate in qualche ostacolo: problemi di formattazione, funzionalità mancanti e problemi di compatibilità tendono a emerger ... macitynet.it Office 2021 a vita a soli 13,22€, Windows 10 originale da 6,11€ per il Double 11Il Double 11 di GoDeal24 è il momento migliore per ottenere un sistema operativo Windows e una suite Office originali. Cos’è il Double 11? Con Double 11 non si indica solo la giornata dell'11 novembre ... tomshw.it School and office - facebook.com facebook