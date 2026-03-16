Una licenza a vita di Office 2021 per Mac si può acquistare ora a 44,99 euro, rispetto al prezzo ufficiale di 249 euro. La promozione permette di ottenere la suite Microsoft Office 2021 senza limiti di tempo, a un costo molto più basso rispetto al prezzo di listino. L'offerta è rivolta agli utenti che desiderano installare e usare la suite sui loro computer Mac senza vincoli di durata.

Una licenza a vita per la suite Microsoft Office 2021 destinata ai computer Mac è attualmente disponibile a soli 44,99 €, un prezzo che rappresenta una frazione minima rispetto al listino ufficiale di 249 €. Questa opportunità permette agli utenti Apple di accedere immediatamente a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e OneNote senza dover stipulare abbonamenti ricorrenti o mantenere una connessione internet attiva. L’offerta, gestita tramite il canale Godeal24, garantisce una consegna digitale istantanea del prodotto e si rivolge a chi possiede dispositivi con macOS 14 o versioni successive. L’economia della produttività: perché la licenza unica conta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Office 2021 per Mac: licenza a vita a soli 44,99 €

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