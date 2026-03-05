L’Ecuador ha fatto sapere all’ambasciatore cubano che dovrà lasciare il paese entro 48 ore
L’Ecuador ha comunicato all’ambasciatore cubano che deve lasciare il paese entro 48 ore. Ieri il ministero degli Esteri ha dichiarato Basilio Antonio Gutiérrez, ambasciatore di Cuba, “persona non grata”. La decisione è stata annunciata ufficialmente e l’ambasciatore ha un breve termine per lasciare il territorio ecuadoregno.
Ieri il ministero degli Esteri dell’Ecuador ha dichiarato l’ambasciatore di Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez, “persona non grata”, un’espressione latina -usata in diplomazia- che significa letteralmente “persona non gradita”. Ha inoltre fatto sapere che lui e il suo staff dovranno lasciare il Paese entro 48 ore. «Questa azione dimostra anche il disprezzo dell’attuale governo dell’Ecuador per le pratiche diplomatiche e le cortesie osservate dalla comunità internazionale», ha commentato il Ministero degli Esteri cubano in un comunicato. La decisione fa seguito a un ordine esecutivo firmato martedì da Noboa, con il quale ha annullato gli incarichi diplomatici dell’ambasciatore ecuadoriano a Cuba José María Borja, senza fornire spiegazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
