L’Ecuador ha fatto sapere all’ambasciatore cubano che dovrà lasciare il paese entro 48 ore

L’Ecuador ha comunicato all’ambasciatore cubano che deve lasciare il paese entro 48 ore. Ieri il ministero degli Esteri ha dichiarato Basilio Antonio Gutiérrez, ambasciatore di Cuba, “persona non grata”. La decisione è stata annunciata ufficialmente e l’ambasciatore ha un breve termine per lasciare il territorio ecuadoregno.