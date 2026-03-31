Strada chiusa per crollo calcinacci da voltino | riapertura entro 48 ore

Una strada tra via Beato Martino e via Garelli a Pegli resterà chiusa al traffico privato per circa 48 ore a causa di un crollo di calcinacci dal voltino. La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza e sarà riaperta appena completati i lavori di messa in sicurezza. Al momento non sono stati segnalati altri incidenti o danni a persone.

Dal voltino erano caduti calcinacci, portando alla chiusura della strada: un grosso disagio per i residenti di Pegli che devono ricorrere a percorsi alternativi e ad allungare i tempi di percorrenza Dovrebbe riaprire entro 48 ore al traffico privato il passaggio sotto il voltino tra via Beato Martino e via Garelli, a Pegli. Dall'infrastruttura erano caduti calcinacci a inizio marzo, portando alla chiusura della strada, un passaggio molto importante per i cittadini che, a fine mese, sono ancora costretti a ricorrere a percorsi alternativi e ad allungare i tempi di percorrenza. Dunque solo un paio di giorni alla riapertura della strada: ad annunciare il conto alla rovescia è l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante, rispondendo a un'interrogazione di Mauro Avvenente (Vince Genova). 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Strada chiusa per crollo calcinacci da voltino: riapertura entro 48 ore Articoli correlati Strada chiusa per crollo calcinacci da voltino: fino a quando?Via Diciotto Fanciulli, a Pegli, è stata chiusa lo scorso 3 marzo: a chiedere informazioni sul futuro della viabilità in zona è Filippo Bruzzone... Calcinacci dal ponte ferroviario: strada chiusa ad AlbateIntervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, martedì, in località Albate a Como, per una segnalazione di caduta di calcinacci. Tutti gli aggiornamenti su Strada chiusa Temi più discussi: Crepa sul muro, immobile a rischio crollo: famiglia evacuata e rimasta senza un tetto; Forte vento, i pini della piazza a rischio crollo: strada chiusa, Vigili del fuoco in azione; Cagliari, via Sassari chiusa al traffico: Rischio delinquenza e crollo delle vendite; Squarcio sulla provinciale 56 Civita di Colonnella: la Provincia chiude la strada per dissesto idrogeologico. Maltempo Modica, crolla il muraglione di Via San Giuliano: strada chiusa al trafficoPaura in via San Giuliano: il crollo a Modica del muraglione di sostegno chiude la strada al traffico. Vigili del Fuoco sul posto, ecco i rischi. quotidianodiragusa.it Vento forte a Genova: crollo dal tetto di un asilo, area chiusa a MarassiGenova, vento forte a Marassi: crollo di ardesia dal tetto dell’asilo Arcobaleno. Strada chiusa e area isolata per sicurezza. ligurianotizie.it La strada era stata chiusa per procedere con l'allacciamento dei sottoservizi per il progetto di rigenerazione urbana dell'area. Da oggi, 31 marzo, è tornata la regolare viabilità. #veronanetwork - facebook.com facebook