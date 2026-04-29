A Offanengo, tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri dopo essere stati scoperti con circa 150 chili di rame nascosti sotto il telo di un'auto. L'intervento è avvenuto nel corso di un controllo di routine, che ha portato al fermo dei tre soggetti coinvolti. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, e i tre sono stati condotti in caserma in attesa di essere sottoposti a processo.

Offanengo (Cremona) - Tre ladri di rame intercettati e arrestati dai carabinieri. Si tratta di tre uomini di 31, 39 e 23 anni, con precedenti di polizia anche specifici, uno di loro sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, in quanto ritenuti responsabili in concorso di un furto aggravato di rame in un’abitazione. I tre sono stati denunciati anche per possesso di arnesi da scasso. Martedì sera, poco prima delle 21.30, la pattuglia della Stazione di Romanengo, nel transitare sulla SP 235 nel comune di Offanengo, ha notato un’auto di piccole dimensioni e di colore scuro che si è immessa sulla stessa strada percorsa dai militari, provenendo da una laterale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Offanengo, sotto il telo dell’auto 150 kg di rame: tre arrestati

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