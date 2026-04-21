Oggi a Mantova tre cittadini albanesi sono stati arrestati in flagranza di reato per traffico e spaccio di droga. Le forze dell’ordine, in collaborazione tra la Squadra mobile di Treviso e quella di Mantova, hanno sequestrato più di 150 chili di cocaina nascosti sotto il letto di uno degli arrestati. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Treviso.

Mantova, 20 aprile 2026 – Tre albanesi residenti a Mantova sono stati arrestati in flagranza di reato oggi per traffico e spaccio di droga, dalla Squadra mobile di Treviso e quella di Mantova, coordinati dalla Procura trevigiana, che hanno sequestrato oltre 150 chili di cocaina. Il primo ad essere fermato, nel trevigiano, è stato un albanese di 48 anni, trovato con 20 chili di cocaina e mezzo chilo di hashish nascosti in un vano ad apertura elettromagnetica sotto i sedili anteriori della sua auto. La compravendita dello stupefacente era stata seguita dagli agenti che quindi sono risaliti ai due venditori, entrambi residenti a Mantova. La perquisizione nella casa di S.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre 150 chili di cocaina sotto il letto, due pusher arrestati a Mantova

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