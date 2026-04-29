Odio online la mappa di Genova | tra le prime città italiane per xenofobia e omofobia

Negli ultimi anni, sui social e nelle piattaforme digitali, si sono moltiplicati episodi di intolleranza verso diverse comunità. Una recente analisi ha evidenziato come Genova sia tra le città italiane con un incremento di commenti e comportamenti xenofobi e omofobi online. Questa tendenza si manifesta attraverso post, messaggi e commenti che alimentano discriminazioni e pregiudizi, creando un divario tra l’immagine storica della città e le dinamiche che si sviluppano nel mondo digitale.

Genova è storicamente una città resiliente, aperta e solidale. Questa immagine però si incrina quando si guarda a ciò che accade online. Sotto la Lanterna, la realtà digitale è più cruda, polarizzata e attraversata da un linguaggio d’odio sempre più diffuso.A metterlo in evidenza è la Mappa.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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La Mappa dell’Intolleranza 2025 rivela un dato inquietante: le donne restano le più colpite dall’odio online, ma cresce quello tra di loro. L’articolo di Ruth Meroni Leggi qui: https://www.heraldo.it/2026/04/28/lodio-corre-online-le-donne-restano-il-bersaglio-prin - facebook.com facebook