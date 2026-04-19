L’assessora alle politiche di genere del Comune di Genova ha segnalato di aver ricevuto minacce sui social media dopo aver promosso percorsi di educazione sessuale e affettiva nelle scuole dell’infanzia. La denuncia riguarda commenti e messaggi offensivi che criticano l’iniziativa pubblicamente sostenuta dall’amministrazione. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle minacce o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

L’assessora alle politiche di genere del Comune di Genova, Bruzzone, ha denunciato le minacce ricevute sui social media in seguito alla promozione di percorsi dedicati all’educazione sessuale e affettiva nelle scuole dell’infanzia. La rivelazione è emersa durante il convegno La prevenzione possibile, un incontro interdisciplinare volto al contrasto della violenza maschile contro le donne, organizzato dal Rotary Club di Genova (Distretto 2032) con il sostegno di Coop Liguria e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Resilienza istituzionale contro l’ostilità digitale. Le reazioni violente scatenate dai programmi educativi proposti dal Comune hanno colpito direttamente chi ne sostiene l’attuazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, l’assessora denuncia l’odio online contro l’educazione scolastica

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Oggi sono stata a Torriglia (Genova) per l’intitolazione di una strada provinciale, appartenente alla viabilità metropolitana, a Giuseppe Piero Fossati. Ho lavorato tanto con Piero durante i miei anni in regione. Abbiamo seguito tanti progetti insieme: lo scolmator x.com