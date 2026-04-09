Trovare amici con le app | la mappa della nuova socialità a Genova tra secret bar cene e trekking

A Genova, sempre più persone cercano nuovi modi per socializzare attraverso applicazioni dedicate. La città, nota per alti tassi di solitudine, vede crescere iniziative che favoriscono incontri in località come secret bar, cene di gruppo e escursioni a piedi. Questi eventi vengono organizzati tramite piattaforme digitali che facilitano la creazione di reti sociali temporanee o durature, rispondendo alla domanda di connessioni più immediate e flessibili.

La Liguria detiene il primato italiano della solitudine. In questo deserto relazionale, però, è nato un mercato fiorente: quello della socialità "on demand". A Genova si va dalle cene ai gruppi di trekking, passando per le app che creano occasioni di incontro: ecco come gli algoritmi stanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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