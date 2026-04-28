Roma | lo sgombero del centro sociale Laurentino 38

A Roma, questa mattina, è iniziato lo sgombero del Centro sociale Laurentino 38. Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, nel locale ci sono circa 40 persone che hanno tentato di bloccare l’accesso. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di liberare la struttura.

È in corso da stamani, martedì mattina, lo sgombero del Centro sociale Laurentino 38, a Roma. Nella struttura sono presenti circa 40 antagonisti che, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine hanno cercato di impedirne l’accesso. Sul posto personale e primo dirigente della Digos di Roma, agenti del Reparto mobile, personale commissariato. Al momento non si registrano tensioni tra forze dell’ordine e gli occupanti all’interno dell’immobile. Le realtà antagoniste romane si sono date appuntamento alle 16 di martedì al quartiere Laurentino per un presidio di solidarietà contro lo sgombero del centro sociale Laurentino 38. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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Roma, in corso lo sgombero del centro sociale Laurentino 38

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