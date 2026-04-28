laurentino 38 a roma in corso lo sgombero del centro sociale

A Roma, questa mattina è iniziato lo sgombero del Centro sociale Laurentino 38. Sul posto ci sono circa 40 persone che si opponevano all’intervento delle forze dell’ordine, cercando di bloccare l’ingresso alla struttura. Le operazioni di sgombero sono in corso e non sono stati segnalati incidenti. La polizia sta procedendo con le attività di rimozione all’interno del centro.

Nella struttura sono presenti circa 40 antagonisti che, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine hanno cercato di impedirne l’accesso È in corso da stamani lo sgombero del Centro sociale Laurentino 38, a Roma. Nella struttura sono presenti circa 40 antagonisti che, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine hanno cercato di impedirne l’accesso. Sul pasto personale e primo dirigente della Digos di Roma, agenti del Reparto mobile, personale commissariato. Al momento non si registrano tensioni tra forze dell’ordine e gli occupanti all’interno dell’immobile New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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