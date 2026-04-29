Obbligo di pulizia per le barche per salvare la biodiversità del Lago di Garda

Il consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità una legge che prevede l’obbligo di pulizia delle barche per contribuire alla tutela della biodiversità del Lago di Garda. La normativa mira a ridurre il rischio di introduzione di specie invasive e di inquinamento attraverso le imbarcazioni. La legge entrerà in vigore nei prossimi mesi e coinvolgerà tutti i proprietari e operatori delle attività nautiche nella zona.

Il consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità una nuova legge per proteggere il Lago di Garda. Questa norma, presentata dal consigliere veronese Matteo Pressi, vuole fermare l’invasione di animali e piante estranee che danneggiano l’ambiente. Negli ultimi anni sono state infatti.🔗 Leggi su Veronasera.it

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