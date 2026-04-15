NXT 14.042026 Revenge File 1

Il 14 aprile 2026 si è tenuto l'evento NXT Revenge File 1, organizzato dalla federazione di wrestling. La prima parte di Revenge si è svolta in prossimità di Vengeance Day, creando un collegamento tra i due eventi sia per vicinanza temporale che tematica. L'evento ha visto la partecipazione di diversi wrestler, con match che hanno coinvolto atleti di spicco del roster NXT.

Ciao Bro di Zona Wrestling, prima parte di Revenge, molto vicino a Vengeance Day per vicinanza e assonanza. Il rancore e il desiderio di vendetta portano davvero a qualcosa? forse no, ma nel magico mondo del wrestling assolutamente, quindi non perdiamo tempo. Hoka Hey!!! Jaida Parker vs Kelani Jordan (3,5 5) Match dove Kelani lavora egregiamente sul ginocchio di Jaida, apprezzo la sua STF in particolare. La Parker tra Samoan Drop, Backbreaker e Falcon Arrow su una gamba solo riesce a dire la sua. Il pubblico intona cori Fight forever e This is awesome in favore delle 2. Alla fine dopo che la Parker ha colpito il turnbuckle scoperto proprio col ginocchio infortunato, subisce il One of a kind Moonsault della Jordan 1.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NXT 14.04.2026 Revenge File 1 7 Days Before Valentine FULL SEASON 1 (SUBT) BL Series Notizie correlate NXT 07.04.2026 Jacy Jayne 3 volte campionessa?Ciao Bro di Zona Wrestling, un piacevole Stand&Deliver sulla stessa linea d’onda di Vengeance Day si è concluso. WWE: Tony D’Angelo si conferma campione NXT sconfiggendo Ethan Page a RevengeIl campione NXT Tony D’Angelo ha difeso con successo il titolo nella sua prima sfida contro Ethan Page durante l’evento “WWE NXT: Revenge” di...