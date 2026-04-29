Nuovo vertice Atm | tra conferme e polemiche per la nomina di Malangone

L'assemblea di Atm ha approvato la nomina di Baccelli come presidente e ha confermato Zorzan nel ruolo di amministratore delegato. La scelta di Malangone come nuovo vertice ha suscitato alcune polemiche, mentre la riunione si è concentrata su queste decisioni e sulla composizione degli organi direttivi dell’azienda di trasporto pubblico. La riunione ha visto la partecipazione di vari rappresentanti e ha portato a queste conferme ufficiali.

? Cosa sapere Assemblea Atm nomina Baccelli presidente e conferma Zorzan amministratore delegato a Milano.. La nomina di Malangone a direttore generale solleva critiche tra i consiglieri comunali.. L’assemblea degli azionisti di Atm ha definito ieri sera la nuova guida dell’azienda milanese, affidando la presidenza a Oliviero Baccelli e confermando Alberto Zorzan nel ruolo di amministratore delegato. Il nuovo consiglio di amministrazione, che opererà fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2028, prende le mosse dal termine del mandato di Ghezzi. L’azienda ha espresso gratitudine per l’operato della presidente uscente, sottolineando come il suo lavoro sia stato fondamentale per gestire le difficoltà degli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo vertice Atm: tra conferme e polemiche per la nomina di Malangone Notizie correlate Il nuovo cda di Atm, Zorzan è ancora amministratore delegato. Confermato (nonostante le polemiche) l'ingresso di MalangoneAtm ha il nuovo consiglio d'amministrazione: resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del 2028. Ecco il nuovo Cda di Atm: Zorzan confermato ad, Baccelli nuovo presidente. C’è anche MalangoneMilano, 29 aprile 2026 – Si è svolta ieri in serata l'Assemblea degli Azionisti di Atm SpA, alla presenza del socio unico Comune di Milano,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Atm, tensione in Comune su vertici e futuro dell’azienda.Malangone: Conosco esigenze della città; Milano, la mossa di Sala: il cda di Atm ai fedelissimi e agli uomini di WeBuild; Atm, polemica a Palazzo Marino. Critiche bipartisan sulle nomine: No a Malangone e Oppio nel cda; Nuova guerra Atm-sindacati, lo sciopero del 5 maggio una scelta irresponsabile. Atm, tensione in Comune su vertici e futuro dell’azienda.Malangone: Conosco esigenze della cittàCritiche anche dalla maggioranza per le nomine del sindaco nel cda: non solo il doppio ruolo per il suo braccio destro, Sala deve difendersi anche ... milano.repubblica.it Nomine Atm, il caso Malangone accende la commissione: è indagato per San Siro e urbanisticaTra la mozione degli affetti e le critiche per le inchieste su San Siro e urbanistica: polemiche in commissione per i nuovi vertici Atm e il futuro dell'azienda. Dubbi sulla cordata con Hitachi e We ... milanotoday.it Cambio al vertice per Slowear, che nomina Alessandro Varisco nuovo amministratore delegato affiancando il presidente Paolo Ferrin alla guida del CdA. Il brand chiude il 2025 con ricavi oltre 46 milioni di euro, in crescita del 2%, e rafforza la struttura manage - facebook.com facebook #Milan, nuovo vertice di #Allegri con Furlani e Tare: di cosa si è parlato e quali sono le richieste sul mercato x.com