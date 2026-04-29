Nuovo stadio la Regione ha già investito 4 milioni a 10 chilometri da Pordenone

La giunta comunale di Pordenone ha incaricato uno studio di professionisti per valutare la possibilità di costruire un nuovo stadio nella zona a circa 10 chilometri dalla città. Nel frattempo, la Regione ha già investito quattro milioni di euro in un progetto simile, situato nello stesso territorio. Questa decisione arriva nel momento in cui si cercano soluzioni per migliorare le strutture sportive locali.

"Apprendiamo che la giunta comunale ha affidato a uno studio di professionisti l’incarico per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un nuovo stadio a Pordenone. Per questa sola attività preliminare sono stati stanziati 175 mila euro, interamente coperti da.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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