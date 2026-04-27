Fresilia piano da 10 milioni | la Regione rilancia i lavori

La Regione Molise ha annunciato un investimento di 10 milioni di euro destinati ai lavori sui lotti della statale Fresilia. Questa mossa intende recuperare i 41 milioni di euro che erano stati persi durante la precedente amministrazione. Il progetto riguarda specificamente il ripristino e il miglioramento di alcune tratte della strada, con l’obiettivo di completare l’intervento nel più breve tempo possibile.

? Cosa sapere La Regione Molise propone 10 milioni di euro per i lotti della statale Fresilia.. Il piano mira a recuperare i 41 milioni persi dalla precedente gestione amministrativa.. Isernia, via Berta, ieri pomeriggio: il vertice tra le istituzioni provinciali e regionali ha cercato di sbloccare il destino della statale Fresilia, arteria vitale per le aree interne del Molise. L’incontro è stato organizzato dalle federazioni del Partito Democratico del Medio e dell’Alto Molise. A tavolino si sono seduti i rappresentanti decisivi per il territorio: il presidente della Provincia, Daniele Saia, insieme alla vicepresidente Linda Dall’Olio e all’architetto provinciale Luca Cifelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fresilia, piano da 10 milioni: la Regione rilancia i lavori Notizie correlate Piano scuola Umbria 2026: 10,4 milioni per il trasporto scolastico a 70 euro l’anno, 7 milioni per i nidi e 4,3 milioni per il tempo integrato con i fondi europei della RegioneLa Regione Umbria ha presentato a Perugia nella Sala Fiume di Palazzo Donini, un piano di investimenti da 22 milioni di euro a valere sul Fondo... Albisola rilancia la ceramica: piano d’azione tra Regione e artigianiIn occasione della celebrazione nazionale dedicata al Made in Italy, Albisola Superiore ha ospitato una delegazione istituzionale per valorizzare il...