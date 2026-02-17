Passerella crollata sull’Adda interrogazione in Regione che ci ha investito 4 milioni di euro

La passerella crollata sull’Adda ha causato preoccupazioni tra i residenti di Crotta d’Adda, spingendo il consigliere regionale Matteo Piloni a chiedere interventi urgenti alla giunta lombarda. La struttura, che collega le due sponde del fiume, è stata demolita lo scorso mese dopo un episodio di cedimento parziale, e la regione ha già stanziato 4 milioni di euro per il ripristino. Piloni ha presentato un’interrogazione chiedendo di conoscere tempi certi e azioni concrete per mettere in sicurezza il percorso e riaprire la passerella al più presto.

Crotta d’Adda (Cremona), 17 febbraio 2026 – Definire tempi certi e azioni concrete per il ripristino e la messa in sicurezza della passerella ciclopedonale sul fiume Adda tra Crotta d'Adda e Maccastorna: è quanto chiede un' interrogazione del PD presentata dal consigliere regionale Matteo Piloni alla giunta lombarda. Ciclopedonale sull'Adda, nuovo cedimento: le immagini dal drone La passerella, agganciata alla SP196 e punto strategico di collegamento tra le province di Cremona e Lodi, è crollata in due momenti distinti a metà febbraio, lasciando oggi in piedi solo i tronconi centrali della struttura, finanziata da Regione Lombardia con 4 milioni di euro nell'ambito del progetto della ciclovia VenTo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

