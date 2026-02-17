Passerella crollata sull’Adda interrogazione in Regione che ci ha investito 4 milioni di euro

Da ilgiorno.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La passerella crollata sull’Adda ha causato preoccupazioni tra i residenti di Crotta d’Adda, spingendo il consigliere regionale Matteo Piloni a chiedere interventi urgenti alla giunta lombarda. La struttura, che collega le due sponde del fiume, è stata demolita lo scorso mese dopo un episodio di cedimento parziale, e la regione ha già stanziato 4 milioni di euro per il ripristino. Piloni ha presentato un’interrogazione chiedendo di conoscere tempi certi e azioni concrete per mettere in sicurezza il percorso e riaprire la passerella al più presto.

Crotta d’Adda (Cremona), 17 febbraio 2026 – Definire tempi certi e azioni concrete per il ripristino e la messa in sicurezza della passerella ciclopedonale sul fiume Adda tra Crotta d'Adda e Maccastorna: è quanto chiede un' interrogazione del PD presentata dal consigliere regionale Matteo Piloni alla giunta lombarda. Ciclopedonale sull'Adda, nuovo cedimento: le immagini dal drone La passerella, agganciata alla SP196 e punto strategico di collegamento tra le province di Cremona e Lodi, è crollata in due momenti distinti a metà febbraio, lasciando oggi in piedi solo i tronconi centrali della struttura, finanziata da Regione Lombardia con 4 milioni di euro nell'ambito del progetto della ciclovia VenTo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

passerella crollata sull8217adda interrogazione in regione che ci ha investito 4 milioni di euro
© Ilgiorno.it - Passerella crollata sull’Adda, interrogazione in Regione che ci ha investito 4 milioni di euro

Crolla la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Cremona e Lodi: è costata 4 milioni di euroLa passerella ciclopedonale sull’Adda, costata 4 milioni di euro, è crollata tra Crotta e Maccastorna, collegando le province di Cremona e Lodi.

Crollo della passerella sull’Adda: era ancora in fase di collaudoLa passerella sull’Adda, ancora in fase di collaudo, è crollata questa mattina a Maccastorna, provocando l’interruzione del traffico pedonale e ciclabile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Crolla la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Cremona e Lodi: è costata 4 milioni di euro; Passerella crollata, il sindaco di Crotta d'Adda: Per noi quel cantiere era abusivo e ha causato molti disagi; CROLLO PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULL'ADDA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER ESCLUDERE IL COINVOLGIMENTO DI PERSONE; Crollo della passerella sull’Adda, scattano sequestro e divieti. Ma il ponte resta aperto.

passerella crollata sull addaCrotta d'Adda, è crollato un altro pezzo della passerella ciclabile sull'Adda. VideoE' crollato un altro pezzo della passerella ciclabile del ponte sul fiume Adda che collega Crotta d'Adda e il Cremonese a Maccastorna e al Lodigiano. Il nuovo cedimento, avvenuto lunedì all'alba, dopo ... rainews.it

passerella crollata sull addaIl video della passerella crollata sul fiume Adda a Lodi prima del collaudoCrolla parzialmente passerella ciclopedonale sull’Adda prima del collaudo: nessun ferito, cantiere sequestrato, indagini in corso. blitzquotidiano.it