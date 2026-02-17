Passerella crollata sull’Adda interrogazione in Regione che ci ha investito 4 milioni di euro
La passerella crollata sull’Adda ha causato preoccupazioni tra i residenti di Crotta d’Adda, spingendo il consigliere regionale Matteo Piloni a chiedere interventi urgenti alla giunta lombarda. La struttura, che collega le due sponde del fiume, è stata demolita lo scorso mese dopo un episodio di cedimento parziale, e la regione ha già stanziato 4 milioni di euro per il ripristino. Piloni ha presentato un’interrogazione chiedendo di conoscere tempi certi e azioni concrete per mettere in sicurezza il percorso e riaprire la passerella al più presto.
Crotta d’Adda (Cremona), 17 febbraio 2026 – Definire tempi certi e azioni concrete per il ripristino e la messa in sicurezza della passerella ciclopedonale sul fiume Adda tra Crotta d'Adda e Maccastorna: è quanto chiede un' interrogazione del PD presentata dal consigliere regionale Matteo Piloni alla giunta lombarda. Ciclopedonale sull'Adda, nuovo cedimento: le immagini dal drone La passerella, agganciata alla SP196 e punto strategico di collegamento tra le province di Cremona e Lodi, è crollata in due momenti distinti a metà febbraio, lasciando oggi in piedi solo i tronconi centrali della struttura, finanziata da Regione Lombardia con 4 milioni di euro nell'ambito del progetto della ciclovia VenTo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Crolla la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Cremona e Lodi: è costata 4 milioni di euroLa passerella ciclopedonale sull’Adda, costata 4 milioni di euro, è crollata tra Crotta e Maccastorna, collegando le province di Cremona e Lodi.
Crollo della passerella sull’Adda: era ancora in fase di collaudoLa passerella sull’Adda, ancora in fase di collaudo, è crollata questa mattina a Maccastorna, provocando l’interruzione del traffico pedonale e ciclabile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Crolla la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Cremona e Lodi: è costata 4 milioni di euro; Passerella crollata, il sindaco di Crotta d'Adda: Per noi quel cantiere era abusivo e ha causato molti disagi; CROLLO PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULL'ADDA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER ESCLUDERE IL COINVOLGIMENTO DI PERSONE; Crollo della passerella sull’Adda, scattano sequestro e divieti. Ma il ponte resta aperto.
Crotta d'Adda, è crollato un altro pezzo della passerella ciclabile sull'Adda. VideoE' crollato un altro pezzo della passerella ciclabile del ponte sul fiume Adda che collega Crotta d'Adda e il Cremonese a Maccastorna e al Lodigiano. Il nuovo cedimento, avvenuto lunedì all'alba, dopo ... rainews.it
Il video della passerella crollata sul fiume Adda a Lodi prima del collaudoCrolla parzialmente passerella ciclopedonale sull’Adda prima del collaudo: nessun ferito, cantiere sequestrato, indagini in corso. blitzquotidiano.it
La passerella sull'Adda crollata, il sindaco: «Per noi quel cantiere era abusivo» x.com
Vogliono costruire il Ponte sullo Stretto di Messina, ma non sono neppure capaci di realizzare una passerella pedonale di poche decine di metri, crollata il giorno del collaudo. Questa è la credibilità di chi governa le infrastrutture. facebook