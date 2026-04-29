Nuovo stadio in Contrada Masseriola | Un passo concreto verso il futuro

Nei giorni scorsi si è svolto il primo sopralluogo tecnico nell’area di Contrada Masseriola, alla presenza dei rappresentanti di Sport e Salute, segnando un passo importante per il progetto di costruzione del nuovo stadio. L’evento ha coinvolto i tecnici che hanno esaminato il sito, dando il via alle attività preliminari per il futuro intervento. La località scelta si trova in una zona periferica della città e rappresenta il punto di partenza per le successive fasi di pianificazione.

BRINDISI – Il percorso per la realizzazione del nuovo stadio entra nel vivo. Nei giorni scorsi si è svolto il primo sopralluogo tecnico nell’area individuata a Contrada Masseriola, alla presenza dei referenti di Sport e Salute. Un passaggio ritenuto decisivo dai consiglieri comunali di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Nuovo stadio a Brindisi, sopralluogo a Masseriola: “Iter nei tempi previsti”Prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo stadio di Brindisi, destinato a sorgere in contrada Masseriola. Il nuovo volto della Comunità Alloggio dell'Asp San Vincenzo De Paoli. "Un passo concreto verso una comunità più inclusiva"Santa Sofia ha celebrato l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione della Comunità alloggio dell'Asp San Vincenzo de’ Paoli, situata in via Unità... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nuovo stadio a Brindisi, sopralluogo a Masseriola: Iter nei tempi previsti; Brindisi, il paradosso delle grandi opere: 37milioni per un doppione mentre il PalaEventi resta un fantasma; Attualità, Nuovo stadio a Brindisi, D’Attis: Primo sopralluogo a Masseriola, avanti verso il traguardo; NUOVO STADIO A BRINDISI, D'ATTIS (FI): OGGI PRIMO SOPRALLUOGO. AVANTI VERSO OBIETTIVO. Nuovo stadio e quartiere sportivo-commerciale in contrada Masseriola, dal governo arrivano 37 milioniArrivano dal governo 37 milioni di euro per il nuovo quartiere sportivo-commerciale nel vuoto urbano tra Sant’Elia e La Rosa, alla periferia di Brindisi. Appena un mese fa, il 10 ottobre scorso, la ... quotidianodipuglia.it Viabilià, segnaletica luminosa in contrada MasseriolaMentre in contrada Masseriola per ora si procede secondo programma, c’è qualche timore sullo stadio Fanuzzi, anche se l’amminsitrazione comunale di Brindisi, nelle scorse settimane, ha voluto ... quotidianodipuglia.it Il mercato della Valtur Brindisi entra nel vivo con un rimpasto profondo nel pacchetto stranieri. Nonostante i segnali iniziali indicassero Blake Francis come il principale indiziato alla partenza dopo l'innesto di Tajion Jones, la società di Contrada Masseriola h - facebook.com facebook