Un incidente sul lavoro si è verificato all’interno dello stabilimento sotto amministrazione statale. Secondo quanto riferito dai sindacati, un operaio è rimasto ferito, ma nessuna comunicazione è stata fornita ai rappresentanti dei lavoratori. La mancanza di aggiornamenti si è verificata nonostante l’azienda fosse in amministrazione straordinaria, gestione che coinvolge lo Stato. Nessuna altra informazione sulle cause o sulle condizioni del lavoratore coinvolto è ancora stata resa nota.

Un operaio ferito e zero informazioni ai rappresentanti dei lavoratori, nonostante l’azienda sia in amministrazione straordinaria, cioè formalmente nelle mani dello Stato. L’ultimo incidente sul lavoro all’interno dell’ Ilva di Taranto ha provocato le proteste dei sindacati per il silenzio della struttura dirigenziale dopo il ferimento di un dipendente di una ditta in appalto, nella notte tra martedì e mercoledì. La vittima dell’infortunio sul lavoro è un operaio di 46 anni, dipendente della Semat, in servizio nel reparto manutenzione degli altiforni. Stando alle prime ricostruzioni, durante le operazioni nell’area del campo di colata dell’ Afo2, il lavoratore sarebbe stato colpito con forza alla coscia da una catena.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo incidente sul lavoro all’Ilva (nelle mani dello Stato). I sindacati: “L’azienda non ci ha neanche avvisati”

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