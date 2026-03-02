Taranto incidente sul lavoro all' ex Ilva | morto operaio L' azienda | Verifiche sulla dinamica

Da quotidianodipuglia.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina all’ex Ilva a Taranto, provocando la morte di un operaio dell’indotto siderurgico. L’uomo, impiegato nell’impresa Gea Power, stava attraversando un piano quando è caduto nel vuoto. L’azienda ha annunciato che sono in corso verifiche sulla dinamica dell’incidente.

Nuovo incidente sul lavoro stamattina all’ex Ilva. Un operaio dell’indotto siderurgico - dell’impresa Gea Power - ha fatto un volo nel vuoto mentre transitava su un piano di calpestio che improvvisamente ha ceduto ed morto. L’incidente é accaduto all’agglomerato, laddove vengono preparati i materiali per la carica dell’altoforno. Lo dicono fonti sindacali, precisando che l’operaio ha compiuto un volo di diversi metri. L’operaio - Loris Costantino, 36 anni di Talsano - é però giunto cosciente all’infermeria dello stabilimento ed è stato poi trasportato all’ospedale di Taranto dove poi è morto. A metà gennaio, per il cedimento di un piano di calpestio al convertitore 3 dell’acciaieria 2, perse la vita l’operaio ex Ilva Claudio Salamida e quell’area dell’impianto é attualmente sequestrata dalla Magistratura. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

taranto incidente sul lavoro all ex ilva morto operaio l azienda verifiche sulla dinamica
© Quotidianodipuglia.it - Taranto, incidente sul lavoro all'ex Ilva: morto operaio. L'azienda: «Verifiche sulla dinamica»

Leggi anche: Taranto, incidente sul lavoro all'ex Ilva: morto operaio

Taranto, incidente sul lavoro all’ex Ilva: morto operaio Precipitato da Acciaieria 2Stando a prime ricostruzioni è precipitato dal quinto al quarto piano di Acciaieria 2, con un volo di diversi metri nel vuoto, a causa di un...

Tragico incidente sul lavoro all'ex Ilva di Taranto. Muore operaio di 46 anni

Video Tragico incidente sul lavoro all'ex Ilva di Taranto. Muore operaio di 46 anni

Altri aggiornamenti su Taranto.

Temi più discussi: Taranto: incidente sul Punta Penna, traffico bloccato; Rigassificatore a Taranto, la procedura di Via è stata momentaneamente sospesa; Ex Ilva, stop del tribunale: Salute in pericolo; Accusò falsamente un operaio dopo un infortunio sul lavoro, imprenditore condannato per calunnia.

taranto incidente sul lavoroTragedia sul lavoro a Taranto: operaio muore nello stabilimento ex IlvaNuova tragedia sul lavoro nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Un lavoratore dell’indotto è precipitato nel vuoto mentre effettuava operazioni di pulizia di un nastro trasportatore nell’ area ... tg.la7.it

taranto incidente sul lavoroTaranto, incidente sul lavoro all'ex Ilva: morto operaioNuovo incidente sul lavoro stamattina all’ex Ilva. Un operaio dell’indotto siderurgico - dell’impresa Gea Power - ha fatto un volo nel vuoto mentre transitava su un piano ... quotidianodipuglia.it

Trova facilmente notizie e video collegati.