Taranto incidente sul lavoro all' ex Ilva | morto operaio L' azienda | Verifiche sulla dinamica

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina all’ex Ilva a Taranto, provocando la morte di un operaio dell’indotto siderurgico. L’uomo, impiegato nell’impresa Gea Power, stava attraversando un piano quando è caduto nel vuoto. L’azienda ha annunciato che sono in corso verifiche sulla dinamica dell’incidente.

Nuovo incidente sul lavoro stamattina all'ex Ilva. Un operaio dell'indotto siderurgico - dell'impresa Gea Power - ha fatto un volo nel vuoto mentre transitava su un piano di calpestio che improvvisamente ha ceduto ed morto. L'incidente é accaduto all'agglomerato, laddove vengono preparati i materiali per la carica dell'altoforno. Lo dicono fonti sindacali, precisando che l'operaio ha compiuto un volo di diversi metri. L'operaio - Loris Costantino, 36 anni di Talsano - é però giunto cosciente all'infermeria dello stabilimento ed è stato poi trasportato all'ospedale di Taranto dove poi è morto. A metà gennaio, per il cedimento di un piano di calpestio al convertitore 3 dell'acciaieria 2, perse la vita l'operaio ex Ilva Claudio Salamida e quell'area dell'impianto é attualmente sequestrata dalla Magistratura.