Taranto incidente sul lavoro all' ex Ilva | morto operaio

A Taranto, questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro all’ex Ilva, con un operaio dell’indotto siderurgico, impiegato nell’azienda Gea Power, che ha subito un incidente mentre si trovava su un piano dell’impianto. L’uomo ha perso l’equilibrio e è caduto nel vuoto, provocando la sua morte. La scena si è svolta nel contesto di un’area industriale attiva e sorvegliata.

Nuovo incidente sul lavoro stamattina all'ex Ilva. Un operaio dell'indotto siderurgico - dell'impresa Gea Power - ha fatto un volo nel vuoto mentre transitava su un piano di calpestio che improvvisamente ha ceduto ed morto. L'incidente é accaduto all'agglomerato, laddove vengono preparati i materiali per la carica dell'altoforno. Lo dicono fonti sindacali, precisando che l'operaio ha compiuto un volo di diversi metri. L'operaio é però giunto cosciente all'infermeria dello stabilimento ed è stato poi trasportato all'ospedale di Taranto dove poi è morto. A metà gennaio, per il cedimento di un piano di calpestio al convertitore 3 dell'acciaieria 2, perse la vita l'operaio ex Ilva Claudio Salamida e quell'area dell'impianto é attualmente sequestrata dalla Magistratura.