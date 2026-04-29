Nuovo Frecciarossa Milano-Fortezza | il treno che punta al Brennero
Da giugno, Trenitalia ha avviato il nuovo servizio Frecciarossa tra Milano e Fortezza, con corse che si svolgono una volta alla settimana. La tratta si inserisce tra le rotte ferroviarie europee, collegando il capoluogo lombardo con la stazione situata vicino al confine austriaco. La scelta di questa linea fa parte di un ampliamento dell’offerta di treni ad alta velocità in Italia.
? Cosa sapere Trenitalia attiva il nuovo Frecciarossa Milano-Fortezza con corse settimanali dal 20 giugno.. Il collegamento potenzia il valico del Brennero in vista dei futuri collegamenti con Monaco.. Il nuovo collegamento ferroviario tra Milano Centrale e Fortezza entrerà in funzione sabato 20 giugno, con corse programmate ogni sabato per potenziare la mobilità verso l’Alto Adige. Questa iniziativa di Trenitalia segna un punto di svolta operativo per il valico del Brennero, fungendo da base per i futuri collegamenti diretti tra Italia e Germania. La gestione dei nuovi orari prevede che il Frecciarossa 8701 parta dalla stazione milanese alle ore 8.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Tragico incidente sui binari: treno Frecciarossa investe e uccide una persona, bloccato il Lecce-Milano
Leggi anche: Dramma in stazione ad Ancona: uomo travolto dal Frecciarossa Pescara-Milano. Treno fermo per accertamenti
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Dal 14 giugno al via il nuovo collegamento Frecciarossa Milano-Fortezza; Nuovo collegamento Milano – Fortezza in Alto Adige con Frecciarossa; Dalla Centrale al Brennero: nasce il primo tratto della futura Milano-Monaco; Collegamento diretto Milano–Fortezza.
Nuovo collegamento Milano - Fortezza in Alto Adige con FrecciarossaDal prossimo sabato 20 giugno, il Frecciarossa collegherà direttamente Milano Centrale con Fortezza. Il nuovo servizio sarà attivo inizialmente ogni sabato e rappresenta un primo passo operativo in vi ... ansa.it
Bolzano: dal 20 giugno collegamento diretto Frecciarossa Milano-Fortezza(FERPRESS) – Bolzano, 28 APR – Dal prossimo sabato 20 giugno 2026 il Frecciarossa collegherà direttamente Milano Centrale con Fortezza. Il nuovo servizio sarà attivo inizialmente ogni sabato e rappres ... ferpress.it
Da Milano a Trento con il Frecciarossa: il nuovo servizio sarà attivo tutti i sabati dal 20 giugno. Capolinea Fortezza: un primo passo per il collegamento diretto con Monaco. https://www.ladige.it/cronaca/2026/04/28/da-milano-a-fortezza-con-frecciarossa-nuovo- - facebook.com facebook
Nuovo collegamento Milano - Fortezza in Alto Adige con Frecciarossa. Ogni sabato, è il primo step verso il Brennero e oltre confine #ANSA x.com