Questa mattina alle 7.14, un uomo è stato travolto da un treno Frecciarossa che viaggiava sulla tratta Pescara-Milano, alla stazione di Ancona. L’incidente è avvenuto sul primo binario, davanti all’uscita principale. Immediatamente, i soccorsi sono intervenuti sul posto, e il treno è stato fermato per gli accertamenti necessari. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

ANCONA - Dramma questa mattina alle 7.14 al binario 1 della stazione di Ancona, proprio di fronte all’uscita dell’androne principale. Un uomo, dall’apparente età compresa tra i 50 e i 60 anni, è stato travolto da un treno ad alta velocità Frecciarossa che faceva la tratta Pescara-Milano. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: Croce gialla, il personale dell’automedica, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi rilievi. Nonostante l’immediato intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. Al momento, le autorità stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Dramma in stazione ad Ancona: uomo travolto dal Frecciarossa Pescara-Milano. Treno fermo per accertamenti

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