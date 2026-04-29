Nuovo ecopunto in contra Olivola | Puntiamo ad evitare sversamenti abusivi di rifiuti

È stato inaugurato un nuovo ecopunto in contrada Olivola dall’Asia, dopo quello di San Vitale. Il nuovo punto di raccolta è dotato di sbarra e sistema di accesso tramite badge. La struttura si trova nella stessa zona e mira a prevenire gli sversamenti abusivi di rifiuti. L’installazione segue quella del primo ecopunto e si aggiunge alle iniziative di gestione dei rifiuti nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Inaugurato dall’Asia in contrada Olivola, dopo quello a San Vitale, il secondo ecopunto munito di sbarra e di badge per l’ingresso. Solo gli utenti in possesso di badge potranno dunque conferire i rifiuti in modo controllato a tutela della stessa cittadinanza per una gestione corretta dei rifiuti. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, che ha preso parte alla inaugurazione dell’ecopunto, ha sottolineato: “L’Asia sta portando avanti questo percorso cercando di rendere la città a livello europeo. Altrimenti si poteva notare una sorta di schifezza. questo secondo ecopunto dimostra efficienza e capacità e anche di rispetto dei luoghi”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuovo ecopunto in contra Olivola: “Puntiamo ad evitare sversamenti abusivi di rifiuti” Notizie correlate Benevento: badge obbligatorio all’ecopunto Olivola, ecco le scadenzeL’accesso all’isola ecologica di contrada Olivola, a Benevento, subirà un cambiamento radicale con l’introduzione obbligatoria del tesserino... Asia, accesso ecopunto Olivola: ritiro del badge fino al 24 aprileTempo di lettura: < 1 minutoL’Asia comunica ai cittadini che sversano i propri rifiuti presso l’ecopunto di contrada Olivola (o che intendono farlo)...