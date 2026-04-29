Nuovo Distretto aeroportuale Corbucci e Sacchetti | Sarà da volano anche per l' entroterra riminese

Dopo la presentazione del progetto del Nuovo Distretto Aeroportuale di Rimini della scorsa settimana - il maxi progetto che propone una trasformazione radicale dell'aeroporto "Federico Fellini" convertendolo da semplice infrastruttura di transito a una piattaforma integrata di servizi, commercio.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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