Musica un maestro riminese ' mondiale' | tour in tre continenti Sarà un' avventura tutta da vivere

Una vita per la musica e una tournée mondiale che durerà tre mesi. Il maestro riminese Alberto Cappiello a cuore aperto: "Sarà molto dura ma sicuramente ne varrà la pena" Una vita per la musica e una tournée mondiale che durerà tre mesi. Il maestro riminese Alberto Cappiello, noto solista di corno francese, suonerà in Messico, Turchia e Corea del Sud, ma senza dimenticare l’Italia. “Sono molto emozionato - dice -, sarà faticoso ma altrettanto stimolante”. Tre continenti da attraversare, tutti all'insegna di una sola passione: la musica. Atteso in Europa, Asia e America, viene considerato uno dei migliori esponenti a livello mondiale per la sua potenza sonora e per il suo stile innovativo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il Ghost Tour Paranormal Activity è il primo percorso di avventura paranormale in Italia condotto da un ghost hunter professionista.

Il Victoria Club di Abano Terme apre le sue porte questa settimana con eventi e musica che attirano i clienti nel cuore della città.

