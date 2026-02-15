Musica un maestro riminese ' mondiale' | tour in tre continenti Sarà un' avventura tutta da vivere
Il maestro riminese Alberto Cappiello, noto come uno dei migliori solisti di corno francese, partirà presto per un tour che lo porterà in tre continenti diversi. La tournée, che durerà tre mesi, toccherà Messico, Turchia e Corea del Sud, con l’obiettivo di portare la sua musica in luoghi nuovi e affascinanti. Durante il viaggio, il musicista continuerà a esibirsi anche in Italia, mantenendo un legame forte con il suo paese natale.
Una vita per la musica e una tournée mondiale che durerà tre mesi. Il maestro riminese Alberto Cappiello a cuore aperto: "Sarà molto dura ma sicuramente ne varrà la pena" Una vita per la musica e una tournée mondiale che durerà tre mesi. Il maestro riminese Alberto Cappiello, noto solista di corno francese, suonerà in Messico, Turchia e Corea del Sud, ma senza dimenticare l’Italia. “Sono molto emozionato - dice -, sarà faticoso ma altrettanto stimolante”. Tre continenti da attraversare, tutti all'insegna di una sola passione: la musica. Atteso in Europa, Asia e America, viene considerato uno dei migliori esponenti a livello mondiale per la sua potenza sonora e per il suo stile innovativo.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Ghost Tour Paranormal Activity: il primo tour di avventura paranormale con un ghost hunter basato sull’indagine in italia
Il Ghost Tour Paranormal Activity è il primo percorso di avventura paranormale in Italia condotto da un ghost hunter professionista.
Victoria Club, una settimana tutta da vivere nel cuore di Abano Terme
Il Victoria Club di Abano Terme apre le sue porte questa settimana con eventi e musica che attirano i clienti nel cuore della città.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Musica, un maestro riminese 'mondiale': tour in tre continenti. Sarà un'avventura tutta da vivere; Dai rifiuti al ritmo: a Forlì il laboratorio per costruire strumenti musicali e creare una street band sostenibile; Cosa fare nel weekend: dalle passeggiate culturali alla scoperta della Rimini sotterranea; ROMA, 14 FEBBRAIO, ORE 21.00 AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CE.R.S. (Centro Ricerche Studi Onlus) PER IL PROGETTO ADOTTA UN ANGELO’.
Una vita per la musica: il Maestro riminese Alberto Cappiello parte per una tournée mondiale lunga tre mesipoliticamentecorretto.com - Una vita per la musica: il Maestro riminese Alberto Cappiello parte per una tournée mondiale lunga tre mesi ... politicamentecorretto.com
Il Maestro riminese Alberto Cappiello parte per una tournée mondiale lunga tre mesiIl Maestro Alberto Cappiello noto solista riminese di Corno Francese è in procinto di partire per una tournée Mondiale che lo vedrà viaggiare per tre ... chiamamicitta.it
MUSICA MAESTRO! Manfredonia si prepara alla Grande Parata di domenica 15 febbraio, primo appuntamento della 72^ Edizione del Carnevale Storico di Manfredonia. Il programma della giornata DOMENICA 15 FEBBRAIO SFILATA DELLE MERAVIGLIE, G facebook