La vicepresidente del Lazio, Roberta Angelilli, ha annunciato che con l’istituzione del nuovo distretto dell’aerospazio, la regione diventerà un centro di rilievo all’interno dell’Unione Europea. La dichiarazione è stata rilasciata dopo un incontro con il commissario per la Politica regionale e di coesione, tenutosi presso la Rappresentanza dello Stato Libero di Baviera.

Una decina di sedicenti «studiosi impegnati nella ricerca sul cambiamento climatico, sulle politiche di mitigazione e adattamento e sui sistemi complessi» esprimono «profonda preoccupazione per il modo in cui il governo italiano sta affrontando la crisi climatica». Ho detto «sedicenti» in modo inappropriato, perché non c’è motivo di dubitare che siano studiosi - nel senso che spendano il loro tempo studiando le cose che dicono di studiare. Tuttavia, dalle cose che scrivono dopo nella lettera, si evince che abbiano capito poco di quel che studiano. Con l’unica eccezione del professor Giorgio Parisi che, sui sistemi complessi, ci ha preso pure il premio Nobel. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Angelilli: «Con il nuovo distretto dell’aerospazio, il Lazio sarà un hub protagonista in Ue»

RomaLife24: Nasce il nuovo hub digitale per notizie da LazioRomaLife24: Un Nuovo Polo Informativo per la Capitale e il Territorio Laziale RomaLife24, la nuova piattaforma digitale dedicata all’informazione...

Grazie all'hub tecnologico Pil record per il distretto cinese di ShenzenSHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un piccolo distretto nella città meridionale cinese di Shenzhen è andato oltre il proprio livello...

Futuro: Angelilli, “Con il nuovo distretto dell’aerospazio, il Lazio sarà un hub protagonista in Ue”

Contenuti utili per approfondire Angelilli Con il nuovo distretto....

Temi più discussi: La ricerca diventa impresa, stanziati 15 milioni per le startup innovative; Angelilli: Il Lazio è la seconda economia italiana, le nostre iniziative danno ulteriore forza; La Regione Lazio incontra Fitto: risorse garantite e regole semplici per i fondi europei 2028-2034; Presentazione del nuovo bando Donne e Impresa.

Angelilli (Lazio), 'regione protagonista in Ue per innovazione e aerospazio'La regione Lazio si candida ad essere un hub importante e protagonista a livello europeo per quanto riguarda i settori di innovazione, difesa e aerospazio, fondando un nuovo distretto industriale che ... ansa.it

La vicepresidente della Regione Lazio Angelilli a Bruxelles per costruire una moderna politica di coesione 2028-2034Programmazione Europea 2028-2034, il Lazio: risorse garantite e regole semplici. Incontro a Bruxelles con il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto. La vicepresidente Angelilli: Le sfide geopolitich ... newtuscia.it

la Regione Lazio stanzia 9 milioni per le Reti d’Impresa e 2 milioni per la riqualificazione delle aree mercatali. Roberta Angelilli: "da maggio il nuovo bando"; Antonio Morini, presidente "Ambulanti oggi": "Regione vicina alla categoria degli ambulanti" - facebook.com facebook

Ue, Angelilli “Mantenere attivo dialogo strategico con le Regioni” dlvr.it/TRHxQz x.com