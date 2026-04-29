Nuovo appuntamento con il Cactus Market | ai Giardini Luzzati torna il mercato del fatto a mano
Sabato 2 e domenica 3 maggio ultimo appuntamento prima della pausa estiva con il Cactus Market ai Giardini Luzzati: a partire dalle 11 torna il mercato del fatto a mano a ingresso gratuito in un'edizione dedicata all'Altrimenti impossibile, con bancarelle di artigianato, illustrazione, arte.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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