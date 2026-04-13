Tragedia a scuola | Alicia 12 anni perde la vita sotto un albero schiantato dal vento

Una giornata che avrebbe dovuto essere normale si è trasformata in tragedia quando, durante l’orario scolastico, un albero si è schiantato a causa del vento, colpendo una studentessa di 12 anni. La ragazza è stata immediatamente soccorsa, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. L’accaduto ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e delle autorità scolastiche per accertare le cause dell’incidente.

"> Tragedia a Bisceglie: La Scomparsa della Piccola Alicia. Un’inchiesta per omicidio colposo è stata avviata dopo la tragica morte della giovane Alicia, una bambina di soli 12 anni, avvenuta a Bisceglie, nel Nord di Bari. La piccola è deceduta a causa di un albero che è crollato, colpita dal forte vento, mentre si trovava in strada dopo essersi allontanata da scuola. Il Terribile Infortunio: Una Mattina Fatale. La tragedia si è consumata in via Calace, dove la bambina si trovava da sola, appena uscita dall’istituto scolastico. Stando alle ricostruzioni, l’albero, colpito dai venti impetuosi, è caduto sull’asfalto proprio mentre Alicia stava per rientrare a casa.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tragedia a scuola: Alicia, 12 anni, perde la vita sotto un albero schiantato dal vento. Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteoUna ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento. Tragedia a Bisceglie: albero crolla per il vento, muore una ragazzina di 12 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica dell’incidente Una ragazzina di 12 anni ha perso la vita a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata...