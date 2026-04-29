Nuovi progetti web Scattano le lezioni
Dal 19 maggio prende il via un nuovo corso online intitolato “Vendi, crea, connetti con i social media”, rivolto a persone disoccupate. Il progetto è finanziato dal dispositivo Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) di Regione Lombardia. Le lezioni sono state organizzate per fornire competenze pratiche legate all’utilizzo dei social media nel contesto lavorativo. La formazione si svolgerà interamente in modalità digitale, coinvolgendo partecipanti provenienti da diverse zone della regione.
Al via dal 19 maggio il corso “Vendi, crea, connetti con i social media” rivolto a persone disoccupate finanziato dal dispositivo Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) di Regione Lombardia. Il corso si terrà fino al 17 giugno a Bovisio Masciago, in via Di Vittorio 36, per un totale di 80 ore con frequenza obbligatoria. È previsto un test finale per il rilascio della certificazione di attestazione delle competenze. Il corso si rivolge a coloro che vogliono realizzare progetti web, analizzando i bisogni dei propri clienti e studiando una strategia di marketing multicanale. Tra gli argomenti che verranno trattati una introduzione al digital.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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