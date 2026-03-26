Dopo mesi di tensioni politiche e copertura mediatica, Daniela Santanchè ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico di Ministra del Turismo. La decisione è arrivata in un momento in cui la politica nazionale attraversa una fase di cambiamenti. Intanto, sui social sono state condivise immagini in cui si vede la ex ministra con il suo fidanzato, Dimitri Kunz, tra rose rosse e progetti condivisi.

Il tramonto sulla Versilia ha oggi un sapore diverso per Daniela Santanchè. Dopo mesi di tempesta politica e mediatica, l’ormai ex Ministra del Turismo ha scelto di fare un passo indietro, rassegnando le dimissioni dal suo incarico di Governo. Una decisione sofferta, arrivata come un “fulmine a ciel sereno” in un momento già reso complicato dall’esito del Referendum, ma che segna l’ inizio di un nuovo capitolo, non solo politico ma soprattutto personale. Un addio dettato dal cuore (e dalla fedeltà). A raccontare il dietro le quinte di queste ore frenetiche è Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, compagno della Senatrice da oltre dieci anni e suo incrollabile sostenitore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Santanchè, le rose rosse del fidanzato Dimitri Kunz dopo le dimissioni: “Nuovi progetti insieme”

Articoli correlati

“L’ho sorpresa così”. Daniela Santanché si dimette, il gesto del compagno Dimitri KunzLe dimissioni sono arrivate come un colpo improvviso, in un clima politico già teso dopo il risultato del referendum.

Dimissioni e poi rose rosse: il compagno svela cos’è successo a Daniela Santanchè lontano dalle telecamereIn un’intervista al Corriere della Sera, Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, imprenditore fiorentino e compagno da una decina d’anni dell’ex ministra del...

Una raccolta di contenuti su Dimitri Kunz

Discussioni sull' argomento Dimitri Kunz, il compagno di Santanchè: La Daniela ha fatto bene a dimettersi. Sta tornando qui da me a Marina di Pietrasanta, le ho comprato le rose rosse; Gino Paoli: la scuola genovese, la rivoluzione nella canzone d’autore e l’eredità che resta.

Santanchè, le rose rosse del fidanzato Dimitri Kunz dopo le dimissioni: Nuovi progetti insiemeDaniela Santanchè si è dimessa da Ministra del Turismo a seguito della richiesta di Giorgia Meloni: ora volta pagina insieme al marito Dimitri Kunz ... dilei.it

Caso Santanchè, il compagno Kunz svela dettagli: la telefonata con Meloni, le rose rosse e il Tala BeachLa ricostruzione di quelle 22 ore di trattative prima del passo indietro e i piani futuri della pitonessa ... affaritaliani.it

Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, imprenditore fiorentino e compagno dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, commenta in un’intervista a ‘Repubblica’ l’addio della senatrice, con cui da anni divide vita privata e vicende giudiziarie: «Siamo ottimisti e ris - facebook.com facebook

Dopo le #dimissioni dall’incarico di ministra del Turismo, Daniela #Santanchè riceve parole di conforto e sostegno dal compagno Dimitri Kunz: “Sta tornando qui da me a Marina di Pietrasanta, le ho comprato le rose rosse". x.com