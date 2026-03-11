Dipendenze a scuola e rischi del web | a Didacta le Regioni presentano i progetti per tutelare i giovani dai pericoli del digitale

Da orizzontescuola.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle fiere Didacta, le Regioni hanno illustrato i progetti sviluppati per proteggere i giovani dai rischi legati alle dipendenze digitali e dall’uso eccessivo dei social network. Sono stati presentati strumenti e iniziative specifiche rivolte alle scuole e alle famiglie per prevenire le problematiche legate all’abuso di internet. L’obiettivo è sensibilizzare e rafforzare le misure di tutela per i ragazzi.

Alla fiera Didacta le Regioni presentano nuovi progetti per combattere le dipendenze giovanili, con particolare attenzione all'abuso dei social network. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Deepfake e geolocalizzazione, i rischi nascosti dietro ogni foto condivisa online dai giovani. Cyberbullismo in aumento del 47% in un anno. Le strategie per proteggere l’identità digitaleL’ottavo episodio del format Sicurnauti, progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito disponibile sulla piattaforma UNICA, analizza i pericoli...

Leggi anche: Educazione digitale contro i rischi del web, il focus con l'esperto per ragazzi e famiglie

Contenuti e approfondimenti su Dipendenze a scuola e rischi del web a...

Temi più discussi: Contro le dipendenze si parte dalla scuola: le Regioni protagoniste a Didacta Italia 2026; Giovani e dipendenze: da Galatina parte il modello della prevenzione; Dipendenza da smartphone, il prof: Ore e ore davanti allo schermo, ma la vita reale svanisce; Intesa Prefettura-ASL sulle dipendenze, colloqui più rapidi e prevenzione mirata.

IA e divieto dei cellulari a scuola, Valditara: Restituire una vera libertà ai giovani lontani dalla dipendenza. E sull’intelligenza artificiale: Docenti sempre al ...Valditara a Didacta conferma lo stop ai cellulari per combattere la dipendenza e chiarisce che le intelligenze artificiali necessitano sempre della figura centrale del docente. Il ministro ... orizzontescuola.it

dipendenze a scuola eContro le dipendenze si parte dalla scuola: le Regioni protagoniste a Didacta Italia 2026Nel quadro delle iniziative dedicate alla prevenzione e al benessere degli studenti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome promuove l’incontro A scuola contro le dipendenze: i progett ... regioni.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.