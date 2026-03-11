Dipendenze a scuola e rischi del web | a Didacta le Regioni presentano i progetti per tutelare i giovani dai pericoli del digitale

Alle fiere Didacta, le Regioni hanno illustrato i progetti sviluppati per proteggere i giovani dai rischi legati alle dipendenze digitali e dall’uso eccessivo dei social network. Sono stati presentati strumenti e iniziative specifiche rivolte alle scuole e alle famiglie per prevenire le problematiche legate all’abuso di internet. L’obiettivo è sensibilizzare e rafforzare le misure di tutela per i ragazzi.