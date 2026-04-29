Nuovi progetti per Laipacco e San Gottardo | verde sport e mobilità al centro della riqualificazione

La giunta comunale ha visitato i quartieri di Laipacco e San Gottardo nell’area est di Udine per annunciare un piano di interventi. Il progetto prevede nuove iniziative dedicate alla creazione di spazi verdi, all’attività sportiva e alla mobilità sostenibile. La visita è stata guidata dal sindaco, accompagnato da una delegazione di assessori, per illustrare i lavori programmati nella zona.

Prosegue il tour della Giunta comunale nei quartieri della città. Il sindaco Alberto Felice De Toni, accompagnato da una nutrita delegazione di assessori, ha fatto tappa nell'area est di Udine, tra Laipacco e San Gottardo, per presentare un piano di interventi che punta a ridisegnare il volto.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gemellaggio internazionale: al via nuovi progetti tra turismo, sport e sviluppo La mossa dei parcheggi: "Nuovi e vicini al centro". Ora ripartono i progettiIl Comune ci riprova e mette di nuovo sul piatto la realizzazione di due parcheggi di scambio a Porta Sant’Angelo e Borgo XX Giugno. Una raccolta di contenuti Si parla di: UDINE | QUARTIERE LAIPACCO-SAN GOTTARDO. DE TONI: ENTRO 5 ANNI CITTADELLA DELLA POLIZIA ALL…; Degrado e traffico nel quartiere Laipacco-San Gottardo, residenti preoccupati: Serve più sicurezza.