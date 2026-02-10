La mossa dei parcheggi | Nuovi e vicini al centro Ora ripartono i progetti

Il Comune rilancia i piani per i parcheggi di scambio a Porta Sant’Angelo e Borgo XX Giugno. Dopo averli messi in pausa, ora tornano in pista. L’amministrazione intende realizzarli di nuovo, puntando a offrire soluzioni più vicine al centro e più comode per chi arriva in città. I progetti sono stati ripresi, ma ancora non ci sono dettagli sui tempi. La decisione arriva dopo mesi di attesa e critiche, con i cittadini che chiedevano interventi più efficaci per il traffico e i parcheggi.

Il Comune ci riprova e mette di nuovo sul piatto la realizzazione di due parcheggi di scambio a Porta Sant'Angelo e Borgo XX Giugno. Il tentativo era già partito del 2021, quando il Ministero dei Trasporti, ammise la richiesta di finanziamento di Palazzo dei Priori. Poi però, complice il Covid, la procedura finì in chissà quale cassetto e lì resto. Ora l'amministrazione comunale e l'assessorato alla Mobilità, ripartono con il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dei due nuovi posteggi. In particolare stiamo parlano di un parcheggio in zona Porta San Costanzo da circa 50 posti, da realizzare lungo l'omonima via (via San Costanzo, appunto, che è la strada che sale dalla rotatoria Seppilli e che in cima, sulla destra, dispone di uno spazio da destinare ipoteticamente a parcheggio), a servizio della zona di Borgo.

