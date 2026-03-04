Sora biblioteca e archivio storico | al via interventi per sicurezza e riaccreditamento

I Vigili del Fuoco hanno condotto una verifica presso il Palazzo che ospita la Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico di Sora, nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo ordinarie. Sono stati avviati interventi mirati per migliorare la sicurezza del edificio e procedere al riaccreditamento delle strutture. Le operazioni sono state svolte senza incidenti e si sono concluse con successi tecnici.

Verifica dei Vigili del Fuoco: scattano lavori strutturali e organizzativi per adeguare l’edificio agli standard normativi regionali e rafforzare i servizi Nell’esercizio delle ordinarie funzioni di vigilanza e controllo, i Vigili del Fuoco hanno effettuato una verifica presso il Palazzo sede della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico di Sora. A seguito degli esiti emersi e su disposizione della Dirigente dell’Ufficio Tecnico, ing. Ciolfi, in raccordo con la Dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Nichilò, è stato attivato un piano di interventi strutturali e organizzativi volto al rafforzamento degli standard di sicurezza dell’edificio, con particolare attenzione ai sistemi di protezione attiva e passiva e alle misure di prevenzione, a tutela degli utenti, del personale e del patrimonio custodito. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

