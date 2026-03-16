Aeroitalia investe su Salerno | nuovi collegamenti internazionali per l’estate 2026

Aeroitalia ha annunciato nuovi collegamenti internazionali per l’estate 2026, investendo sulla stagione aerea a Salerno. La conferenza stampa congiunta si è tenuta presso la Camera di Commercio della città, con la partecipazione di Aeroitalia e GESAC. L’evento ha visto la presentazione delle rotte e delle iniziative previste per il prossimo anno.

Tempo di lettura: 5 minuti Si è svolta presso la Camera di Commercio di Salerno la conferenza stampa congiunta di Aeroitalia e GESAC. L’evento ha segnato un passo decisivo per il consolidamento della presenza di Aeroitalia all’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta d’accesso privilegiata per il Cilento e l’intera Campania. Durante l’incontro sono state annunciate quattro nuove rotte internazionali leisure, che saranno operative nei mesi di luglio e agosto 2026: due verso le isole Baleari in Spagna e due verso le isole greche, ampliando significativamente l’offerta estiva dello scalo salernitano. Le rotte attive dal 22... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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