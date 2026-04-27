Ministero Giustizia autorizza Pg a nuovi accertamenti sul caso Minetti

Il Ministero della Giustizia ha dato il via libera alla Procura generale di Milano per condurre ulteriori accertamenti sul caso riguardante la grazia concessa a Nicole Minetti. La decisione è arrivata in seguito alle notizie pubblicate di recente, e include tutte le verifiche che si rendessero necessarie. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito in merito alle indagini o alle motivazioni alla base di questa autorizzazione.

Il ministero della Giustizia ha firmato l'autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d'Appello di Milano per nuove verifiche, tutte quelle che dovessero rivelarsi necessarie, in merito al caso della grazia a Nicole Minetti e alla luce delle recenti notizie di stampa. È quanto si apprende da fonti informate.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ministero Giustizia autorizza Pg a nuovi accertamenti sul caso Minetti Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: «Supposta falsità, acquisire informazioni». Ministero Giustizia autorizza Pg a nuovi accertamentiL'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: «Supposte falsità, acquisire informazioni». Ministero Giustizia autorizza nuovi accertamentiL'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ministero Giustizia autorizza Pg a nuovi accertamenti sul caso Minetti; Pg caso Minetti, chiesto al ministero via libera per nuove indagini. Ministero Giustizia autorizza Pg a nuovi accertamenti sul caso MinettiIl ministero della Giustizia ha firmato l'autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d'Appello di Milano per nuove verifiche, tutte quelle che dovessero rivelarsi necessarie, in merit ... ansa.it Il Colle scrive al ministero della Giustizia: 'Chiarire sulla grazia a Minetti'. Autorizzati nuovi accertamentiDiventa un caso il provvedimento di grazia concesso lo scorso febbraio a Nicole Minetti, dopo alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano. È direttamente l'ufficio stampa del Quirinale a rendere n ... ansa.it Mattarella ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia sulla domanda di grazia di Nicole Minetti x.com Il Quirinale ha chiesto con urgenza al ministero della Giustizia di verificare la fondatezza delle notizie di stampa - in particolare del Fatto Quotidiano - che metterebbero in dubbio gli elementi alla base della grazia concessa a Nicole Minetti lo scorso 18 febbrai - facebook.com facebook