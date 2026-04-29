Nuove rotatorie per snellire il traffico | Montevarchi presenta il piano della mobilità sostenibile

A Monvarchi sono state annunciate nuove rotatorie destinate a migliorare la circolazione nei punti più critici della viabilità cittadina. La mossa fa parte di un piano di mobilità sostenibile volto a snellire il traffico e rafforzare la sicurezza sulle strade. L'intervento riguarda diverse aree strategiche della città, con l’obiettivo di facilitare i flussi di veicoli e ridurre gli ingorghi. La realizzazione di queste rotatorie è prevista nei prossimi mesi.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Nuove rotatorie nei punti più critici della viabilità cittadina per migliorare la circolazione e aumentare la sicurezza stradale. È uno degli interventi principali previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), che l’amministrazione comunale presenta in questi giorni insieme al Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), in un percorso partecipativo aperto alla cittadinanza. Il primo incontro pubblico è in programma domani alle ore 18 nella Sala Consiliare di Palazzo del Podestà, mentre un secondo appuntamento si terrà martedì 5 maggio, sempre alle 18, all’Oratorio della Parrocchia di San Martino a Levane.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove rotatorie per snellire il traffico: Montevarchi presenta il piano della mobilità sostenibile Notizie correlate Il Comune di Montevarchi presenta il Piano Urbano della Mobilità SostenibileARezzo, 23 aprile 2026 – Il Comune di Montevarchi promuove incontri pubblici di presentazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e... Leggi anche: Primo incontro pubblico sul piano della mobilità di Montevarchi