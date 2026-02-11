Ecovacs Robotics 2026 | le nuove frontiere della domotica smart

In Italia, la robotica di servizio si avvicina a un nuovo livello. Ecovacs Robotics presenta le sue innovazioni per il 2026, puntando su dispositivi sempre più discreti ed efficienti. L’obiettivo è farli entrare nella vita di tutti i giorni senza farsi notare, come strumenti utili e invisibili. Le nuove tecnologie promettono di cambiare il modo in cui ci aiutiamo con le faccende di casa, rendendo tutto più semplice e meno ingombrante.

(Adnkronos) – In collaborazione con Ecovacs Robotics Il futuro della robotica di servizio non si misura più soltanto nella potenza di calcolo, ma nella capacità di scomparire nel quotidiano, diventando uno strumento discreto ed efficiente. Durante l'evento internazionale presso la Fundació Joan Miró di Barcellona, Ecovacs Robotics ha delineato una filosofia in cui l'automazione cessa di

