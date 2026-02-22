No ad altro cemento vogliamo un parco | i residenti contro le nuove case alla Montagnola

I residenti della Montagnola si oppongono al progetto di edilizia che prevede nuove case nel loro quartiere. La causa principale è la volontà di preservare lo spazio verde e creare un parco pubblico, invece di costruire ulteriore cemento. Le persone si sono radunate in strada, portando cartelli e esprimendo il loro disappunto. La proposta di sviluppo urbanistico ha suscitato forte reazione tra chi desidera un’area più sicura e naturale. La discussione continua tra cittadini e amministratori locali.

"No a nuovo cemento, vogliamo un parco". Alla Montagnola monta la protesta contro il progetto per la rigenerazione urbana dell'area Ama di 20mila metri quadri, compresa tra via Francesco Acri, piazzale Caduti della Montagnola e via Nicola Spedalieri. Contro il progetto alcuni cittadini hanno anche dato vita al "Comitato Ama Montagnola – No altri palazzi" che chiede di realizzare un parco pubblico al posto di nuove case. L'Assemblea capitolina, nella seduta del 15 maggio, ha approvato la delibera relativa all'ambito di rigenerazione urbana "Ama - Montagnola". Si prevede di realizzare nell'area di 20.