La Banca centrale europea sta considerando nuove banconote in euro e sta valutando diverse proposte di design. Tra le opzioni in esame ci sono immagini di Leonardo da Vinci e di uccelli acquatici, con discussioni interne tra i responsabili. La decisione finale non è ancora stata presa e sono stati aperti alcuni sondaggi interni per raccogliere le preferenze. La questione riguarda principalmente le immagini da utilizzare sulla banconota da 100 euro.

La nuova serie di banconote in Euro si avvicina: tra le ipotesi allo studio della Banca centrale europea spicca quella che potrebbe portare Leonardo da Vinci sulla banconota da 100 Euro. Ma non è l’unica opzione possibile: Francoforte è infatti divisa tra due grandi temi, uno culturale e uno naturalistico. Fuori dal restyling la banconota da 500 Euro, non più emessa da alcuni anni. Le nuove banconote Euro Leonardo da Vinci e i grandi personaggi europei L’alternativa: natura, fiumi e biodiversità Quando arriveranno le nuove banconote Le nuove banconote Euro La Bce ha ufficializzato i motivi selezionati per la futura grafica delle banconote, frutto di un lungo processo partecipativo che ha coinvolto oltre 365.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nuove banconote Euro, Leonardo Da Vinci su quella da 100? La Bce divisa tra "personaggi" e "fiumi-uccelli"

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