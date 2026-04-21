La Bce prepara le nuove banconote sparisce definitivamente quella da 500 euro | la scelta entro fine anno

A fine mese termina il concorso per proporre la nuova grafica delle banconote in euro. Contestualmente, la Banca centrale europea ha annunciato che entro la fine dell’anno verrà ritirata definitivamente dal circolo quella da 500 euro. La decisione riguarda esclusivamente il valore di questa banconota, mentre le altre denominazioni continueranno a essere in circolazione. Non sono state fornite date precise per l’emissione delle nuove banconote.

A fine mese scade il concorso grafico indetto per presentare le proposte per la nuova veste grafica delle banconote in Euro. Sei tagli in tutto perché la 500 euro non ci sarà nemmeno questa volta. La scelta finale entro la fine dell'anno.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Addio alla banconota da 500 euro: ecco cosa prepara la Bce

Leggi anche: Boom di banconote false da 50 euro, come riconoscerle e quali elementi considerare: le linee guida della BCE

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Euro digitale: la BCE prepara il progetto pilota dal 2027 - FIPE; Addio per sempre a questa banconota in euro. La BCE ha deciso; Cosa aspettarsi dalla BCE in mezzo alla crisi petrolifera?; Protossido di azoto, dalla tecnica culinaria all’impatto sulla salute pubblica - FIPE.

La Bce prepara le nuove banconote, sparisce definitivamente quella da 500 euro: la scelta entro fine annoA fine mese scade il concorso grafico indetto per presentare le proposte per la nuova veste grafica delle banconote in Euro ... fanpage.it

La Bce non riduce i tassi (ma si prepara ad alzarli)La Bce, come da attese, ha scelto la continuità: tassi fermi al 2% e messaggio «da manuale», cioè nessun percorso prestabilito e decisioni di volta in volta in base ai dati. Ma c'è chi scommette che ... ilgiornale.it

Dalla cultura ai paesaggi naturali, la Bce prepara una nuova serie: decisione nel 2026 facebook