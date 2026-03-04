Michael Jackson nuove accuse di abusi sessuali da quattro fratelli | Era un predatore seriale di minori avevamo 7 anni

Quattro fratelli hanno presentato una causa a Los Angeles contro le società e gli eredi di Michael Jackson, accusandolo di aver commesso abusi sessuali e violenze sui minori negli anni ’90. I fratelli affermano che l’artista era un predatore seriale di minori e che avevano circa sette anni al momento dei fatti. La denuncia si concentra sulle accuse di abusi e violenze durante quel periodo.

Quattro fratelli hanno intentato una causa in un tribunale di Los Angeles contro le società e gli eredi di Michael Jackson, accusando il cantante di violenze e abusi sessuali che sarebbero avvenuti negli anni ’90. Si tratta di Edward, Dominic e Aldo Cascio e di Marie-Nicole Porte, un tempo molto vicini alla famiglia Jackson. Nell’atto di citazione, i quattro sostengono di essere stati drogati, violentati e abusati sessualmente per anni, a partire dall’età di 7 anni. Accuse che l’avvocato della famiglia Jackson respinge e definisce la causa «di un tentativo disperato di estorcere denaro ». La storia dei fratelli. Secondo quanto riportato nella denuncia, il cosiddetto re del pop avrebbe conosciuto i fratelli tramite il padre, impiegato in un hotel di lusso di New York frequentato dall’artista. 🔗 Leggi su Open.online

