Michael Jackson | spuntano nuove accuse di abusi sessuali da parte della sua seconda famiglia

Dopo anni passati a difendere Jackson dalle accuse di molestie su minori, all'indomaniu del debutto stellare del biopic, i quattro fratelli Cascio hanno intentato una causa sostenendo che la pop star li avrebbe ripetutamente aggrediti sessualmente. Nuove accuse a Michel Jackson arrivano da quella che un tempo si era autodefinita la sua "seconda famiglia". I fratelli Cascio avrebbero denunciato il defunto Re del Pop per abusi sessuali su minori e adescamento. Quattro dei cinque fratelli Cascio - Aldo, Eddie, Dominic e Marie Nicole - hanno dettagliato le loro accuse contro la pop star in una nuova intervista al New York Times in concomitanza col debutto del biopic sul cantante, già record di incassi dopo il primo weekend di programmazione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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