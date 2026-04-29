Nuova vita al patrimonio residenziale italiano | da Prato la best practice di Montebianco Costruzioni

A Prato, un'azienda locale specializzata in ristrutturazioni ha avviato un progetto di riqualificazione di immobili residenziali, diventando un esempio di buona pratica nel settore. Alla presentazione dell'iniziativa hanno partecipato il sindaco della città e il presidente di un'associazione di enti locali, insieme a rappresentanti di diverse province toscane. Hanno discusso delle attività svolte e delle prospettive future per il patrimonio abitativo.

Interventi di Matteo Biffoni e Sara Funaro. Presenti esponenti di A.N.A.C.I Firenze, Prato e Pistoia. Prato – La città del lavoro, Prato, al centro del dibattito sulla riqualificazione dello spazio urbano, a partire dalla rigenerazione dell'edilizia residenziale e in particolar modo dei condomini. È in programma martedì 5 maggio prossimo al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, luogo che onora il saper far bene pratese e la cultura del lavoro della città laniera, l'evento "La lungimirante follia di un imprenditore" nel corso del quale, grazie alla consolidata fiducia, esperienza e solidità, la Montebianco Costruzioni illustrerà la roadmap per la ristrutturazione agevolata dei condomini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita al patrimonio residenziale italiano: da Prato la best practice di Montebianco Costruzioni Notizie correlate Edilizia residenziale, la nuova legge piace alla maggioranza. Plauso da Omphalos, critiche dall’opposizioneSoddisfazione espressa dai consiglieri di Pd, M5s, Avs e Ud-Pd per l’approvazione del disegno di legge. Tragedia a Prato: bambina di tre anni perde la vita investita da un auto a pochi passi da casaUna tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Mercatale di Vernio, in provincia di Prato.