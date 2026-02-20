Edilizia residenziale la nuova legge piace alla maggioranza Plauso da Omphalos critiche dall’opposizione

La nuova legge sull’edilizia residenziale in Umbria ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche. La maggioranza ha approvato il provvedimento con dodici voti favorevoli, mentre l’opposizione ha espresso critiche e si è opposta con sei voti contrari. La riforma, definita “storica” dai sostenitori, introduce incentivi per le nuove costruzioni e regole più semplici per le autorizzazioni. La discussione tra i rappresentanti continuerà nelle prossime settimane.

Soddisfazione espressa dai consiglieri di Pd, M5s, Avs e Ud-Pd per l'approvazione del disegno di legge. Contraria la minoranza che parla di "mossa politica" della sinistra La nuova legge sull'edilizia residenziale in Umbria accende il dibattito politico. Con dodici voti favorevoli della maggioranza (Pd, M5s, Avs e Ud-Pd) e sei voti contrari delle opposizioni (Fdl, Lega, FI) l'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato una riforma definita "storica" per l'edilizia popolare. Grande soddisfazione è stata espressa dai consiglieri di maggioranza dell'Assemblea legislativa per l'approvazione del disegno di legge regionale. Argomenti discussi: Prima casa per giovani e coppie. Agevolazioni grazie al Comune; La nuova stagione dopo superbonus e PNRR; Via al nuovo bando per gli alloggi Erp; Case popolari, l'Umbria cambia rotta: via il requisito della residenza pluriennale e dell'incensuratezza. Edilizia popolare, ecco tutte le principali novità E ieri l'Assemblea legislativa ha approvato con 12 sì della maggioranza (Pd, Avs, M5S, Ud-Pp) e sei no dell'opposizione (FdI, Lega, FI) le Modifiche alle norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica. Approvate le modifiche alla legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica - Voto positivo a maggioranza dell'Assemblea legislativa sul disegno di legge predisposto dalla Giunta