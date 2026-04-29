Nuova speranza per quattro rifugiati provenienti da Sudan e Yemen

Oggi, 29 aprile, in Italia sono arrivate 63 persone rifugiate provenienti dalla Giordania, tra cui quattro provenienti da Sudan e Yemen. L’arrivo è stato possibile grazie ai corridoi umanitari organizzati dalla Caritas Italiana. Le persone sono state trasferite in diverse strutture di accoglienza sul territorio nazionale. La maggior parte dei rifugiati ha lasciato i propri paesi a causa di conflitti e crisi umanitarie.