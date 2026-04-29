Nuova speranza per quattro rifugiati provenienti da Sudan e Yemen
Oggi, 29 aprile, in Italia sono arrivate 63 persone rifugiate provenienti dalla Giordania, tra cui quattro provenienti da Sudan e Yemen. L’arrivo è stato possibile grazie ai corridoi umanitari organizzati dalla Caritas Italiana. Le persone sono state trasferite in diverse strutture di accoglienza sul territorio nazionale. La maggior parte dei rifugiati ha lasciato i propri paesi a causa di conflitti e crisi umanitarie.
Oggi, 29 aprile, 63 persone rifugiate arrivano in Italia dalla Giordania grazie ai corridoi umanitari promossi dalla Caritas Italiana. Tra questi migranti, quattro troveranno ospitalità nel territorio veronese grazie all'impegno della Caritas diocesana e delle comunità locali. Si tratta di due.🔗 Leggi su Veronasera.it
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