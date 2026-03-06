Rifugiati e guerriglieri la guerra in Sudan tracima sempre più in Ciad

La guerra in Sudan sta portando un numero crescente di rifugiati e combattenti nel Ciad, che si trova a dover affrontare una situazione complessa. Il paese, circondato da conflitti e con un sistema interno ancora da consolidare, si trova al centro di questa crisi regionale. La presenza di persone in fuga e di gruppi armati aumenta con il progredire della violenza nel vicino Sudan.

Circondato da conflitti e con un assetto interno ancora da definire: il Ciad è forse uno degli Stati più emblematici riguardo l’attuale condizione del continente africano. A Nord vi è il sempre caldo confine con la Libia, teatro negli anni Ottanta della più lunga avventura militare di Muhammar Gheddafi. A Sud vi è la sempre instabile Repubblica Centrafricana, a Ovest invece corrono le frontiere con i Paesi del Sahel logorati dalla guerriglia jihadista. Ma per il governo del presidente Mahamat Deby, la vera sfida riguarda il mantenimento della stabilità nell’Est del Paese. Lì dove la guerra in corso nel Sudan oramai rischia seriamente di tracimare in territorio ciadiano. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Rifugiati e guerriglieri, la guerra in Sudan tracima sempre più in Ciad Volo umanitario in partenza da Fiumicino al Sudan: 25 tonnellate di aiuti destinati ai rifugiati – VideoOperazioni, all’aeroporto di Fiumicino, per il carico del volo umanitario, in partenza la sera di mercoledì 24 dicembre e diretto in Sudan, della... Sudan, Jan Egeland: "Il Sudan è teatro della più grave crisi umanitaria al mondo, eppure è politicamente emarginato”Mentre l’attenzione globale resta concentrata sul logoramento del fronte ucraino e sulla catastrofe umana che sta consumando il Medio Oriente,... Guerra in SUDAN: chi finanzia il massacro