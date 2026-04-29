Nuova Questura il sindacato della Polizia | Attesa da oltre 15 anni

Il progetto definitivo per la costruzione della nuova Questura è stato approvato ieri, 29 aprile, dopo oltre 15 anni di attese. Il Sindacato Autonomo di Polizia di Padova ha espresso soddisfazione per questa decisione. La notizia riguarda un intervento che coinvolge una struttura di importanza strategica per l'ordine pubblico e la sicurezza della zona. La realizzazione del nuovo edificio rappresenta un passo avanti per le forze dell'ordine locali.

Il Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) Padova si è detto «soddisfatto» in merito all'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della nuova Questura, avvenuta ieri, 29 aprile.«Un passaggio fondamentale verso un’opera attesa da troppi anni dal personale della Polizia di Stato e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Festa della polizia e inaugurazione della nuova questura: appuntamento il 17 aprileLa polizia di Stato celebrerà venerdì 17 aprile il 174° anniversario della fondazione con l’inaugurazione della nuova sede della questura. Marco Cossi ucciso con 15 coltellate, il sospettato da solo in Questura: l'interrogatorio durato oltre 10 orePADOVA - C’è un sospettato per l’omicidio di Marco Cossi, il 48enne di Selvazzano, alle porte di Padova, ucciso tra domenica e lunedì con oltre... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Questura in via Anelli, il progetto definitivo: ecco numeri e tempi; Il Sap sul piede di guerra: Due agenti trasferiti a Trieste, non è giusto; Cybersecurity e nuovi rischi digitali: a Brescia il capo della Polizia Vittorio Pisani (tra qualche polemica); Corteo antifascista 25 Aprile: Da Questura limitazioni pretestuose. Catania, inaugurata la nuova sede della QuesturaIl 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato è stato celebrato a Catania con l’inaugurazione della nuova sede della Questura, alla presenza del Prefetto Vittorio Pisani, Capo della Pol ... tg24.sky.it Festa Polizia di Stato a Catania, Vittorio Pisani inaugura la nuova Questura di viale UlisseDurante la festa della Polizia di Stato a Catania, il questore ha comunicato una statistica: microcriminalità diminuita del 30% ... newsicilia.it VIDEO / La giunta di Padova ha approvato il progetto definitivo della nuova questura di via Anelli, un passaggio chiave nel percorso verso la realizzazione della futura sede della polizia cittadina. Restano ora da definire il progetto esecutivo e l’assegnazione d - facebook.com facebook